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الخلايلة: الحج رحلة إلى الله والمشقة محتملة

14 يونيو 2023
الخلايلة: الحج رحلة إلى الله والمشقة محتملة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، د.محمد الخلايلة، إن الحج رحلة الى الله والمشقة فيه محتملة.
وطالب الخلايلة عبر تصريح إذاعي من الحجاج الأردنيين، تحمُّل أوضاع كبار السن.
وأكد استكمال الوزارة كافة الاستعدات المتعلقة براحة وسلامة الحجاج الأردنيين وعرب 48
مشيرا الى أن ترتيبات هذا الموسم وفرت محطات وقوف اجبارية للحافلات سيتم فحصها فنيا وتزويدها بالوقود، بالاضافة الى توفير حافلات فارغة سيتم تأمينها اذا تعطلت اي من الحافلات.
وتابع نسقنا مع وزارة الداخلية لتسهيل دخول الحجاج الى المملكة العربية السعودية، وللتشييك على الحافلات وفحصها فنياً.
وفيما يتعلق بالأسعار بين الخلايلة أن حجاج الأردن ثاني أقل سعر بين الحجاج العرب وما يتعلق بارتفاع الاسعار جاء نتيجة ارتفاعها من “السعودية”.
وأكد أن وزارة الأوقاف عملت هذا العام على حصر الأخطاء وكل عام يتم التعلم من قبله .
وتابع هناك 8 فنادق سيسكن فيها الحجاج الاردنيين وسيمكثون يومين فيها ترافقهم بعثات عديدة مسخرة لخدمتهم بالاضافة الى حجز 8 فنادق في مكة المكرمة مجهزة بعيادات طبية وخدمات عديدة


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