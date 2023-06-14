الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط عجلون مع جرش

وطنا اليوم:طرحت الحكومة عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط محافظتي عجلون مع جرش، وذلك ضمن المرحلة الأولى في مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، بحسب ما ذكرت دائرة العطاءات الحكومية.

ودعت الدائرة في وثيقة “المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الأولى بموجب شهاد تصنيف سارية المفعول” للتقدم للعطاء اعتبارا من 8 حزيران الحالي.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.

ويتضمن العمل في المشروع، وفق الوثيقة، “تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق عجلون – جرش…”.

ويبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 500 دينار “غير مستردة”، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن آخر موعد لدفع ثمن هذه الوثائق في الثاني من تموز المقبل.

وتحدثت عن تأمين دخول العطاء (الكفالة البنكية) تقدم بمغلف منفصل وهو متطلب أساسي في العطاء، مشيرة إلى أن قيمة التأمين تبلغ 30 ألف دينار ومدة سريان التأمين 180 يوما