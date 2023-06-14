بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط عجلون مع جرش

14 يونيو 2023
الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط عجلون مع جرش

وطنا اليوم:طرحت الحكومة عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط محافظتي عجلون مع جرش، وذلك ضمن المرحلة الأولى في مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، بحسب ما ذكرت دائرة العطاءات الحكومية.
ودعت الدائرة في وثيقة “المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الأولى بموجب شهاد تصنيف سارية المفعول” للتقدم للعطاء اعتبارا من 8 حزيران الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن عدم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.
ويتضمن العمل في المشروع، وفق الوثيقة، “تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق عجلون – جرش…”.
ويبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 500 دينار “غير مستردة”، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن آخر موعد لدفع ثمن هذه الوثائق في الثاني من تموز المقبل.
وتحدثت عن تأمين دخول العطاء (الكفالة البنكية) تقدم بمغلف منفصل وهو متطلب أساسي في العطاء، مشيرة إلى أن قيمة التأمين تبلغ 30 ألف دينار ومدة سريان التأمين 180 يوما


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:43

عودة التدريس في مدارس أونروا بالضفة الغربية

19:34

الأولى من نوعها في العالم ..جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل