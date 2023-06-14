ذوو الطفلة لميس يناشدون للعثور عليها

وطنا اليوم:قال يحيى النجار، والد الطفلة لميس انها فقدت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين في منطقة مخيم الحسين في العاصمة عمان.

وأضاف بأن الطفلة لميس البالغة 14 عامًا فقدت بعد توجهها لاحدى البقالات في المنطقة، لتختفي دون معرفة أي تفاصيل عنها.

وبين النجار بأن العائلة ابلغت الجهات الأمنية عن فقدان ابنتهم الا أنهم لم يجدوها حتى هذه اللحظة.

وناشدت عائلة الطفلة من شاهدها إبلاغ اقرب مركز أمني او التواصل معهم فورًا على الرقم

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