الجغبير: الملك أشاد بقدرة وكفاءة الصناعة الوطنية وأثبتت ذلك خلال كورونا

الجغبير: سنواصل العمل الجادّ والابتكار في الصناعة تنفيذا للتوجيهات الملك

الجغبير يؤكّد على ضرورة التعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ

الجغبير: سنعمل مع الحكومة لتخفيف كلفة الطاقة وتعزيز التنافسيّة في قطاع الصناعات الغذائيّة

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أشاد بقدرة وكفاءة الصناعة الوطنية، خاصة خلال جائحة كورونا، لافتا الى ان جلالته اطلع على واقع القدرة الإنتاجية خلال فترة الجائحة.

وبين الجغبير ان جلالة الملك وجه الى مزيد من الترويج لقدرة الصناعة الوطنية، خاصة وان الصناعة الوطنية تصل الى اكثر من 130 سوقا حول العالم

واعرب عن تقديره العميق لتأكيد جلالة الملك عبداللّه الثاني على أهمّيّة قطاع الصناعات الغذائيّة في الأردنّ ودوره في تحقيق الأمن الغذائيّ والاستقرار الاقتصاديّ.

وفي تصريح صحفيّ، أكّد الجغبير على رؤية جلالة الملك حول الدور الهامّ الّذي يلعبه الصناعيّون الأردنيّون في تحقيق الأمن الغذائيّ.

وأضاف أنّ مساهمة قطاع الصناعات الغذائيّة في الناتج المحلّيّ الإجماليّ وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة يبرهن على قوّة وقدرة الصناعة الوطنيّة.

وقال الجغبير: “سنواصل العمل الجادّ والابتكار لتحقيق الأمن الغذائيّ، وهذا التعهّد يعكس التزامنا الراسخ بالتوجيهات الملكيّة وببناء اقتصاد أردنيّ قويّ ومستدام”.

وشدّد الجغبير على الامتثال لتوجيهات جلالة الملك لزيادة وتعزيز التعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ، معرباً عن رغبة غرفة الصناعة في العمل مع الحكومة للبحث عن بدائل تخفّف من كلفة الطاقة وتعزّز التنافسيّة.

وأكّد أنّ التعاون الوثيق بين القطاعين سيكون أساسيّاً لتحقيق إمكانيّات القطاع بشكل تامّ وللاستفادة القصوى من التقنيّة المتخصّصة.

وبالختام، أعرب الجغبير عن شكره للملك على دعمه وثقته بالصناعة الأردنيّة، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم يشكّل حافزاً قويّاً للقطاع لمواصلة النجاح والابتكار.