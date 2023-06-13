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إصدار 300 عقوبة بديلة عن الحبس في أيار الماضي

منذ ساعة واحدة
إصدار 300 عقوبة بديلة عن الحبس في أيار الماضي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة العدل، عن إصدار 300 عقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر أيار الماضي وذلك حسب النظام الخاص بوسائل تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية الصادر في عام 2022.
ووفق بيانات الوزارة ، تشمل هذه العقوبات البديلة لخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم أماكن محدَّدة وتتولى الوزارة مع الجهات المختصة كافة مهمة الرقابة على المحكومين والتأكد من التزامهم بتنفيذ البدائل المطلوبة منهم ضمن السياسة الجنائية الأردنية الجديدة والتي تسمح للمحكومين بتابعة حياتهم وعدم قطع أرزاقهم أو اختلاطهم بمرتكبي الجرائم والمحكومين الآخرين.
ويأتي هذا الإعلان كجزء من حملة “العدل في أرقام” التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلنت الوزارة أيضًا إصدارها ل39 شهادة عدم محكومية اللغة العربية و 3030 شهادة باللغة الإنجليزية ليصل مجموع شهادات عدم المحكومية الصادر منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيار الى 196 ألفًا


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