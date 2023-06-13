الساكت: هذا الذي كنا نتحدث عنه مراراً

وطنا اليوم – اشار الكاتب الصناعي موسى الساكت تعليقا على انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأربعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 2.52% ليصل إلى 88.52 مقابل 90.81 للفترة نفسها من عام 2022.

حيث قال الساكت هذا الذي كنا نتحدث عنه مرارا .. ارتفاع الصادرات الصناعية كان بالقيمة وليس بالكمية وبدون تحفيز القطاعات الانتاجية وتقليل كلف الانتاج هذا الرقم سيستمر بالتراجع. كما سيعكس هذا التراجع في كميات الانتاج الصناعي سلبا على نسبة النمو الاقتصادي وهذا يتعارض تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي!.

يذكر أن الإحصاءات العامة اصدرت امس تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، والذي يشير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من عام 2023 ليصل إلى 88.21 مقابل 92.47 للشهر نفسه من عام 2022 مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.60%.