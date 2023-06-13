وطنا اليوم – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين، تونس، إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في واشنطن، قال بلينكن إنه “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية”.

وأشار إلى أن الولايات المتّحدة سيكون “موقفها مُرحِّبا إذا قدمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها”.

من جهته، رأى تاياني أن “استقرار تونس، واستقرار ليبيا، أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط”.

وكان الاتحاد الأوروبي عرض الأحد على تونس “شراكة معززة” مصحوبة بوعود بتقديم مساعدات مالية، وذلك في أعقاب زيارة قامت بها إلى الدولة العربية الواقعة في شمال إفريقيا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بصحبة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني.

المصدر: “فرانس برس”