محافظ الزرقاء يعلن عن بدء المرحلة الثانية لمكافحة “الكلاب الضالّة”

وطنا اليوم:أعلن محافظ الزرقاء، حسن الجبور، عن انطلاق المرحلة الثانية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالّة في المحافظة.

الجبور وضّح خلال اجتماع بحضور النائب الدكتور هايل عيّاش، ورئيس بلديّة الزرقاء، المهندس عماد المومني، ورئيس بلديّة الرصيفة، شادي الزيناتي، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأجهزة التنفيذيّة الحكوميّة في المحافظة، أنّ المرحلة الأولى من الخطّة حقّقت نجاحات ملموسة، من بينها تقليل نسب العقر إلى الصفر في بعض المناطق، وإلى 50% في مناطق أخرى.

وأضاف الجبور أنّ الخطوة الأولى تضمّنت نقل الكلاب الضالّة من المناطق السكنيّة إلى مناطق خارج المدينة، وتمّ توفير طعام لها، مستفيدة من بقايا الأطعمة من المطاعم ومصانع الأغذية وجمعها في تلك المناطق. وأكّد أنّ هذه العمليّة توفّر بيئة مناسبة لتلك الكلاب لتبقى خارج المناطق السكنيّة.

وتتضمّن المرحلة الثانية من الخطّة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 دونماً لتجميع الكلاب فيها وإعادة تأهيلها وتلقيحها، مع الهدف الطويل الأجلّ لاستغلالها في أغراض اجتماعيّة مثل حراسة المنشآت وتأهيلها بشكل أكثر فاعليّة.

وأوضح الجبور أنّ الزرقاء تعتبر نموذجاً مشرفاً في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالّة.

ومن جهته، قال رئيس جمعيّة عناية للرفق بالحيوان والبيئة، أحمد حسين التميمي، أنّ المرحلة الأولى شملت توزيع أكثر من 300 ألف كيلوغرام من الأطعمة المتبقّية لدى المطاعم ومصانع الأغذية.

وأشار التميميّ إلى أنّ الجمعيّة قد اعتمدت خطّة سحب الكلاب بمعدّل 50 متراً في كلّ عمليّة إطعام يوميّة، في حين غطّت خطّة الجمعيّة كافّة مناطق الزرقاء.

وأكّد التميمي أنّ العدد المقدّر للكلاب الضالّة في الزرقاء يصل إلى حوالي 700 كلب كحدّ أقصى، مشيراً إلى أنّ الجمعيّة قامت ببناء قاعدة بيانات لتحديد الطرق المناسبة للتعامل مع هذه الحيوانات