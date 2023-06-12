بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

محافظ الزرقاء يعلن عن بدء المرحلة الثانية لمكافحة “الكلاب الضالّة”

منذ ساعتين
محافظ الزرقاء يعلن عن بدء المرحلة الثانية لمكافحة “الكلاب الضالّة”

وطنا اليوم:أعلن محافظ الزرقاء، حسن الجبور، عن انطلاق المرحلة الثانية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالّة في المحافظة.
الجبور وضّح خلال اجتماع بحضور النائب الدكتور هايل عيّاش، ورئيس بلديّة الزرقاء، المهندس عماد المومني، ورئيس بلديّة الرصيفة، شادي الزيناتي، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأجهزة التنفيذيّة الحكوميّة في المحافظة، أنّ المرحلة الأولى من الخطّة حقّقت نجاحات ملموسة، من بينها تقليل نسب العقر إلى الصفر في بعض المناطق، وإلى 50% في مناطق أخرى.
وأضاف الجبور أنّ الخطوة الأولى تضمّنت نقل الكلاب الضالّة من المناطق السكنيّة إلى مناطق خارج المدينة، وتمّ توفير طعام لها، مستفيدة من بقايا الأطعمة من المطاعم ومصانع الأغذية وجمعها في تلك المناطق. وأكّد أنّ هذه العمليّة توفّر بيئة مناسبة لتلك الكلاب لتبقى خارج المناطق السكنيّة.
وتتضمّن المرحلة الثانية من الخطّة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 دونماً لتجميع الكلاب فيها وإعادة تأهيلها وتلقيحها، مع الهدف الطويل الأجلّ لاستغلالها في أغراض اجتماعيّة مثل حراسة المنشآت وتأهيلها بشكل أكثر فاعليّة.
وأوضح الجبور أنّ الزرقاء تعتبر نموذجاً مشرفاً في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالّة.
ومن جهته، قال رئيس جمعيّة عناية للرفق بالحيوان والبيئة، أحمد حسين التميمي، أنّ المرحلة الأولى شملت توزيع أكثر من 300 ألف كيلوغرام من الأطعمة المتبقّية لدى المطاعم ومصانع الأغذية.
وأشار التميميّ إلى أنّ الجمعيّة قد اعتمدت خطّة سحب الكلاب بمعدّل 50 متراً في كلّ عمليّة إطعام يوميّة، في حين غطّت خطّة الجمعيّة كافّة مناطق الزرقاء.
وأكّد التميمي أنّ العدد المقدّر للكلاب الضالّة في الزرقاء يصل إلى حوالي 700 كلب كحدّ أقصى، مشيراً إلى أنّ الجمعيّة قامت ببناء قاعدة بيانات لتحديد الطرق المناسبة للتعامل مع هذه الحيوانات


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:58

الإعلان عن هاكاثون 5G بملتقى الابتكار من أورنج

16:56

كابيتال بنك يحقق انجازاً جديداً بحصوله على جائزة “الطاووس” عن فئة “البنك الأكثر ابتكاراً للعام 2023”

16:50

شاهد : عشائر الزعبية تحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد

16:41

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

16:40

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الشمال

16:29

بلدية إربد تجدد إصرارها على استيفاء 700 ألف دينار بدل مواقف على مشاريع بناء ثلاث مدارس

16:12

الخلايلة: تأمين صحي للحجاج الأردنيين داخل السعودية

16:09

مدير الأمن العام ينيب كبار ضباط لإدارة مديريات (اسماء)

15:41

إصابات في حادث تدهور مركبة ديانا في عمان

15:22

السفير آل ثاني : 16 ألف أردني حصلوا على وظائف من المنحة القطرية

15:17

بعد عملية محمد صلاح .. الاحتلال يصدر تعليمات صارمة لجنوده على الحدود

15:04

وفاة حدث طعنا في منطقة الجبل الشمالي

وفيات

وفيات الإثنين 12-6-2023وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023