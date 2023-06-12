الحكومة وثقت حساباتها على تويتر دون مقابل

وطنا اليوم:قالت الحكومة الاثنين، إنها وثقت الحسابات التابعة لها على توتير بالعلامة الرمادية، مشيرة إلى أنها تعطى من قبل المنصة “مجانا” للمؤسسات الحكومية.

وأوضحت الحكومة عبر منصة بخدمتكم التابعة لها، أن “الحسابات على منصة تويتر الخاصة بالحكومة يتم توثيقها من خلال إشارة التوثيق ‘الإشارة السلفر‘ وهذه تعطى للمؤسسات الحكومية مجاناً دون دفع”.

وكانت تويتر سحبت العلامة الزرقاء أو ما يعرف بالتوثيق من كل الحسابات على المنصة التي لم يدفع أصحابها مقابل هذه الخدمة عملاً باستراتيجية وضعها المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك خلال الشتاء للتحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية.

لكنّ جزءاً ضئيلاً من أصحاب العلامات الزرقاء القديمة، أي أقل من 5% من 407 آلاف حساب معني، اشتركوا بـ”تويتر بلو”، وفق الباحث ترافيس براون.

العلامة الرمادية خصصتها منصة تويتر للصفحات الحكومة، بينما الزرقاء التي كانت سابقاً مجانية وتشكل ضمانة لأصالة الحسابات وشهرة لأصحابها، باتت تعني أن المستخدم مشترك في “تويتر بلو” (مقابل 8 دولارات شهرياً)، وأنه تم التحقق من رقم هاتفه بواسطة النظام الأساسي