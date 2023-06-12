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الحكومة: تأهيل شبكات المياه خفض “الفاقد” 2.27%

منذ ساعة واحدة
الحكومة: تأهيل شبكات المياه خفض “الفاقد” 2.27%

وطنا اليوم:كشفت الحكومة اليوم الإثنين، عن مجمل ما تحقق ضمن محرّك الموارد المستدامة في الثلث الأول من عام 2023.
وقالت الحكومة، إن إعادة تأهيل شبكات المياه، أدى إلى انخفاض فاقد المياه بمقدار 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022.
جاء ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040 ‏‪وبحسب البرنامج التنفيذي ‫لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما تحقق أيضا زيادة كميات التزويد المائي بمقدار 5 ملايين متر مكعب في الربع الأول من العام الجاري.
ومن أبرز ما تحقق ضمن محرك الموارد المستدامة أيضا؛ تخفيض كلفة الطاقة وانبعاث الكربون من خلال تشغيل مشروع طاقة الغاز الحيوي في محطة تنقية العقبة وبقدرة 600 كيلو واط/ ساعة.


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