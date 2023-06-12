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مشاهير سوشال ميديا بالأردن دخلهم يتعدى 300 ألف دينار

منذ دقيقتين
مشاهير سوشال ميديا بالأردن دخلهم يتعدى 300 ألف دينار

وطنا اليوم:قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، اليوم الاثنين، إن بعض مشاهير السوشال ميديا في الأردن تصل دخولهم السنوية الى ما يزيد عن 300 الف دينار في العام الواحد.
وتابع أبو علي أن أعداد مشاهير السوشيال ميديا في الأردن الذين تتجاوز دخولهم السنوية 100 ألف دينار يتجاوز 300 ناشط ومشهور.
وتابع أن لدى الضريبة دراسات واستطلاعات ترصد كل من يتهرب ضريبيا، “فاذا اصبحت دخول هؤلاء الاشخاص تزيد عن حد الاعفاءات الضريبية المسموح فيها، كان لابد على دائرة الدخل والمبيعات ان ترصد وتجمع البيانات والمعلومات ثم يتم استدعاؤهم لمراجعة بياناتهم”.
واشار إلى وجود قسم خاص لمتابعة المواقع الالكترونية، يتم استدعاء المكلف، وان لم يأت يجرى له تقدير اولي، ثم يصبح تقديرا إداريا وبالتالي يحول الى المحكمة


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