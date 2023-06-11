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استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت

منذ 22 ثانية
Cars advance of a main road leading to Kuwait international airport, in Kuwait City on January 3, 2021, as the country reopens the airport after a 12-day closure to stem the spread of the COVID-19 pandemic. (Photo by - / AFP)

وطنا اليوم:أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الكويتي الشيخ طلال الخالد قراراً باستحداث تأشيرة دخول إلى الكويت لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، كشفت مصادر مطلعة لجريدة «الراي» الكويتية عن توجه لإعادة السماح بتقديم طلبات تأشيرات الدخول العائلية بعد توقف استمر لأشهر عدة.
وقالت المصادر إن التوجه لفتح باب التأشيرات العائلية يأتي بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بآلية إصدار التأشيرات، والشروط المطلوبة لمن يتقدم بطلبها لجهة الراتب والوظيفة، فضلاً عن أنها ستكون محصورة بالأقارب من الدرجة الأولى فقط.
وأصدر الوزير الخالد قراراً بإضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/ 2019، نصت على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي: سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.
وتصدر التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ووفقاً للقرار، تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة 3 أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقاً لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
وأشادت المصادر بخطوة منح تأشيرات خاصة بالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية لمدة 3 أشهر، والسماح بتمديدها وفق اللوائح والإجراءات لمدة لا تزيد على سنة، باعتبارها خطوة تسهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلاً عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تعكف حالياً على وضع آلية خاصة لاستقبال طلبات التأشيرات عبر أخذ مواعيد إلكترونية لمراجعة إدارات شؤون الإقامة بحسب الإجراءات


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