بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملك يعـود إلى أرض الوطـن

منذ ساعة واحدة
الملك يعـود إلى أرض الوطـن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة خاصة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:32

بنك ABC في الأردن يدعم انشطة التوعية والتثقيف المالي بالتعاون مع البنك المركزي الاردني‎‎

16:30

بنك ABC يُتوّج بثلاث جوائز ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

16:14

نائب الملك يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

16:11

الكواليات : استيراد قطر للأغنام من الأردن متوقف على رفع السعودية للحظر

16:00

توقيف عضو هيئة ادارية سابق بنادي رياضي بالمفرق بجرم الاختلاس

15:55

#عاجل المدعي العام يستدعي مجلس نقابة الصحفيين ويستمع لافاداتهم

15:34

إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)

15:31

صدر حديثا للأستاذة الدكتورة أماني غازي جرار من جامعة فيلادلفيا كتاب الحوكمة (المنهج الشمولي)‎‎

15:16

فقدان 3 سياح بريطانيين إثر احتراق زورق في مصر

15:08

السقاف: المناطق التنموية تساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات

15:02

الفايز : شواطئ العقبة آمنة وخالية من أسماك القرش

14:34

نفاع يكشف فكرة مشروع لو وصلت الملك لنفذت

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023