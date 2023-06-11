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أخر المستجدات
16:36
الملك يعـود إلى أرض الوطـن
16:32
بنك ABC في الأردن يدعم انشطة التوعية والتثقيف المالي بالتعاون مع البنك المركزي الاردني
16:30
بنك ABC يُتوّج بثلاث جوائز ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط
16:14
نائب الملك يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها
16:11
الكواليات : استيراد قطر للأغنام من الأردن متوقف على رفع السعودية للحظر
16:00
توقيف عضو هيئة ادارية سابق بنادي رياضي بالمفرق بجرم الاختلاس
15:55
#عاجل المدعي العام يستدعي مجلس نقابة الصحفيين ويستمع لافاداتهم
15:34
إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)
15:31
صدر حديثا للأستاذة الدكتورة أماني غازي جرار من جامعة فيلادلفيا كتاب الحوكمة (المنهج الشمولي)
15:16
فقدان 3 سياح بريطانيين إثر احتراق زورق في مصر
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الملك يعـود إلى أرض الوطـن
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة خاصة.
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24 ساعة
16:32
بنك ABC في الأردن يدعم انشطة التوعية والتثقيف المالي بالتعاون مع البنك المركزي الاردني
16:30
بنك ABC يُتوّج بثلاث جوائز ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط
16:14
نائب الملك يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها
16:11
الكواليات : استيراد قطر للأغنام من الأردن متوقف على رفع السعودية للحظر
16:00
توقيف عضو هيئة ادارية سابق بنادي رياضي بالمفرق بجرم الاختلاس
15:55
#عاجل المدعي العام يستدعي مجلس نقابة الصحفيين ويستمع لافاداتهم
15:34
إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)
15:31
صدر حديثا للأستاذة الدكتورة أماني غازي جرار من جامعة فيلادلفيا كتاب الحوكمة (المنهج الشمولي)
15:16
فقدان 3 سياح بريطانيين إثر احتراق زورق في مصر
15:08
السقاف: المناطق التنموية تساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات
15:02
الفايز : شواطئ العقبة آمنة وخالية من أسماك القرش
14:34
نفاع يكشف فكرة مشروع لو وصلت الملك لنفذت
وفيات
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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شخصية و حوار
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من نحن