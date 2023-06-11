توقيف عضو هيئة ادارية سابق بنادي رياضي بالمفرق بجرم الاختلاس

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم توقيف أحد أعضاء الهيئة الادارية السابقة لنادي الحسين الرياضي بالمفرق ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بجرم الاختلاس والتزوير وهدر المال العام .

وقد كشفت التحقيقات أن هذا الشخص زوّر واختلس ما يزيد عن ٢٩ ألف دينار فيما تسبب باهدار حوالي ١٧ ألف دينار اخرى من أموال النادي .