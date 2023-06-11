فقدان 3 سياح بريطانيين إثر احتراق زورق في مصر

وطنا اليوم:كشف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر المصرية، محمد مخلوف، في تصريحات، تفاصيل الحريق الذي نشب في “لنش سفاري” بمدينة مرسى علم، وكذا حصيلة الضحايا في الحادث.

وقال مخلوف إن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة من صباح الأحد، في سواحل مدينة مرسى علم، وإن اللنش كان يحمل 15 سائحا إنجليزيا، و 10 أفراد من طاقمه بالإضافة إلى 2 مرشدين.

وأضاف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر أنه تم إنقاذ 12 من السياح الإنجليز وكذلك وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين إنجليز، مبرزا “جميع من تم إنقاذهم من سياح ومصريين تلقوا الرعاية اللازمة وتم تسكينهم في مرسى شجرة السياحي بمرسى علم”.

وتابع: “اللنش المحترق يسمى هريكين وكان في رحلة سفاري في المدة من 6 إلى 11 يونيو الجاري بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم”.

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ تمت بواسطة لنش آخر يحمل اسم “بلو”.

هذا وتعمل الجهات المعنية بالإنقاذ البحري حاليا على البحث عن المفقودين، وتم إخطار هيئة الإسعاف ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر للتعامل مع أية تداعيات.

وعن سبب الحادث، يقول المتحدث إن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه جاء نتيجة تماس كهربائي في غرفة المحركات.

ويتابع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي الحادث لحظة بلحظة ويدير الأزمة بنفسه من خلال غرفة عمليات لسرعة التعامل مع كل التداعيات