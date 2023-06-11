الفايز : شواطئ العقبة آمنة وخالية من أسماك القرش

وطنا اليوم:قال الناطق باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية فايز الفايز، اليوم الأحد، إن شواطئ مدينة العقبة آمنة وخالية من أسماك القرش.

وأضاف الفايز أن أسماك القرش في الأصل لا تصل للشواطئ، بالإضافة إلى أنه كل 3 أيام يتم البحث ومراقبة الشواطئ بالتعاون مع الهيئة البحرية، ومحمية العقبة البحرية، والقوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية.

وبين أن سمكة القرش التي تم اصطيادها الخميس الماضي في العقبة كانت في عمق البحر وليس على الشواطئ أو قريبة منها، مؤكدا أن أسماك القرش لم تقترب من الشواطئ إطلاقا