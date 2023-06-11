نفاع يكشف فكرة مشروع لو وصلت الملك لنفذت

وطنا اليوم:قال القنصل الفخري للأردن ورئيس مجلس الحكماء في حزب إرادة م . زيد نفاع ، إنه قدم فكرة مشروع جر مياه من المنطقة الجنوبية في العقبة إلى منطقتي الديسي ووادي رم ، لإضفاء عمق جغرافي وحتى لا تنتهي السياحة خلف شواطئ العقبة .

وبين ، أن هذا المشروع لو تم سيكون له عائد للتطوير العقاري ونهضة عمرانية وسياحية كبيرة ، إلى جانب التخطيط لعمل ساحة فورملا ون .

وأشار إلى أن الفكرة لو وصلت لجلالة الملك لنفذت لأنه مهتم بالملف السياحي بشكل كبير ، لافتا أن الجهات المعنية كافة قادرة على إنجاز المشروع خلال عام ونصف على أبعد تقدير بعد الدراسة والتخطيط