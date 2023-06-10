تعويض مالي لقائد جيش سابق بـ 17 الف دينار والقائد السابق يطالب بـ 20 مليون

وطنا اليوم – أدانت محكمة صلح جزاء عمان ٢٩ متهما بدفع غرامة من ٥٠ الى ٢٠٠٠ دينار لقائد جيش سابق.

وفي التفاصيل فان هذه القضية التي تراسها القاضي شرف ابو لطيفة قد رفعت ضد ٤٣ متهم، وسقط عنهم الشق الجزائي في عفو ٢٠١٨ إلا أن الشق المدني بقي يطالب فيه قائد الجيش السابق.

وبعد صدور القرار الاولي للتعويض والبالغ قرابة ١٧ الف دينار موزعة على المتهمين، لم يقبل المشتكي بالمبلغ، فاستأنف مطالبا بـ ٢٠ مليون كتعويض عن الاتهامات التي طالته والتي لم يثبت صحتها.

وبحسب القرار المستأنف الذي عاد لمحكمة صلح جزاء، فان القرار قد ادان ٢٩ متهم مطالبين بالتعويض، وفق القرار القابل للاستئناف ايضا.

ووفق القرار فإن ١٤ متهما قد تم رد الادعاء عنهم كون انتقاداتهم لم تكن من التهم التي يحاسب عليها بينما ال ٢٩ توزعت التعويضات حسب شدة وبساطة الانتقادات التي طالت قائد الجيش انذاك.

وبحسب وقائع القضية فان ثلاثة اشخاص قد غرم كل منهم ٢٠٠٠ دينار والباقي غرموا نزولا الى غاية ٥٠ دينار.

وبهذا التعويض الذي ناهز قرابة ال ١٧ الف يكون القرار قريبا من القرار الاول والبالغ قرابة هذا المبلغ.