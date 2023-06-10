منظمة مجاهدي خلق تنشر وثائق تتعلق بنقل 800 ألف طن سنويا من الفوسفات من المناجم السورية إلى إيران

وطنا اليوم – نشرت منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام الايراني وثائق بعد اختراق مواقع إلكترونية لرئاسة النظام الإيراني. حيث تظهر الوثائق بان محمد سلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام، رسالة سرية للغاية إلى محمد مخبر النائب الأول لإبراهيم رئيسي طلب فيها استيراد 800 ألف طن سنويا، تربة الفوسفات من المناجم السورية.

وذكر محمد إسلامي في رسالته السرية للغاية، أنه حتى الآن أصبحت مناجم الفوسفات السورية تحت تصرف الحكومة الإيرانية، ويطلب من نائب إبراهيم رئيسي نقل 800 ألف طن من تربة الفوسفات سنويًا من خلال الشركة الأم المتخصصة “إنتاج وتطوير المواد الخام والوقود النووي”. في الوثائق المسربة ، صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام، أنه يريد تسليم 800 ألف طن من تربة الفوسفات من المناجم السورية التي بحوزة الحكومة الإيرانية لمنظمة الطاقة الذرية دون دفع حصة الحكومة الإيرانية.

تؤكد وثيقة اخرى تحمل درجة «سرية للغاية» تم الكشف عنها خلال الاستيلاء الأخير على الخوادم والمواقع الالكترونية الرئاسية الآمنة للنظام الإيراني كيف أهدر النظام الايراني مليارات الدولارات لدعم نظام الديكتاتور السوري بشار الأسد.

إحدى هذه الوثائق هي رسالة كتبها محمد مخبر، نائب رئيس إبراهيم رئيسي، إلى المرشد الأعلى للنظام حول علاقات طهران بدمشق.

في رسالته إلى خامنئي، أقر مخبر بأن ديون سوريا لإيران في القطاعين المدني وغير الأمني وحدهما بلغت حوالي 11.6 مليار دولار بحلول عام 2020.

كما يقر بأن المبلغ الذي أرادت طهران منحه لدمشق في عام 2021 «محسوب».

وبحسب الوثائق المسربة، وافق ابراهيم رئيسي على طلب لتخصیص ملياري دولار سنويا لإنشاء محطات للطاقة النووية.

جاء في الوثائق التي تم الكشف عنها، أن محمد إسلامي، نائب ابراهيم رئيسي ورئيس هيئة الطاقة الذرية، طلب في خطاب من إبراهيم رئيسي تخصيص ملياري يورو من النفط الخام في الميزانية لبناء محطات للطاقة النووية.