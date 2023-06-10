العرموطي يطالب بتخفيض الرواتب الخيالية في هذه المناصب

وطنا اليوم – طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بخفيض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مدراء الاقاليم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة ورفع شعار التقشف لوقف الهدر بالموازنة العامة للدولة .

واضاف العرموطي ان الحكومة مطالبة بضبط النفقات في ظل العجز بالموازنة العامة للدولة وارتفاع نسب الفقر والبطالة .

وبين العرموطي ان مسالة صرف الرواتب المرتفعة جدا لعدد من كبار موظفي الادارة العامة الحكومية لايمكن فهمه او تفسيره في دولة تعاني من عجز ومديونية متفاقمة , فلا يعقل ان يكون متوسط رواتب موظفي الدولة يتراوح بين 350-500 دينار في حين يتقاضى مدراء الاقاليم وموظفي الهيئات المستقلة رواتب تتراوح بين 12-15 الف دينار

وانتقد العرموطي صمت الحكومة على الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها رؤساء مجالس ادارة البنوك والمدراء التنفيذين الذين تصل رواتبهم الى مليون دينار سنويا , معتقدا انها ظاهرة مرعبة تكرس الطبقية في ظل عدم قدرة بعض المواطنين على توفير قوت يومهم .

وطالب العرموطي الحكومة بالتدخل من خلال البنك المركزي لوضع حد للرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء المدراء في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المملكة .