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العرموطي يطالب بتخفيض الرواتب الخيالية في هذه المناصب

منذ ساعة واحدة
العرموطي يطالب بتخفيض الرواتب الخيالية في هذه المناصب

 

وطنا اليوم – طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بخفيض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مدراء الاقاليم  وسلطة منطقة  العقبة الاقتصادية الخاصة   ورؤساء الهيئات المستقلة  ورفع شعار التقشف لوقف الهدر بالموازنة العامة للدولة .
واضاف العرموطي ان الحكومة مطالبة بضبط النفقات في ظل العجز بالموازنة العامة للدولة وارتفاع نسب الفقر والبطالة  .
وبين العرموطي ان مسالة صرف الرواتب المرتفعة جدا  لعدد من كبار موظفي الادارة العامة الحكومية لايمكن فهمه او تفسيره في دولة تعاني من عجز ومديونية متفاقمة , فلا يعقل ان يكون متوسط رواتب موظفي الدولة يتراوح بين 350-500 دينار  في حين يتقاضى مدراء الاقاليم وموظفي الهيئات المستقلة رواتب تتراوح بين 12-15 الف دينار
وانتقد العرموطي صمت الحكومة على  الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها رؤساء مجالس ادارة البنوك والمدراء التنفيذين الذين تصل رواتبهم الى مليون دينار سنويا , معتقدا انها  ظاهرة مرعبة تكرس الطبقية في ظل عدم قدرة بعض المواطنين على توفير  قوت يومهم .
 وطالب العرموطي  الحكومة بالتدخل  من خلال البنك المركزي لوضع حد للرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء المدراء في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المملكة .

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