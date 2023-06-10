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الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطة

منذ ساعتين
الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطة
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون))
إلى عشيرة المعايطة عامة ، خاصة منهم
الأخ الكريم الفاضل/ الدكتور ظفار سلمان المعايطة
تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم/ اللواء سلمان محمد المعايطة (أبو ظفار)، وإذ أعرب لكم عن أحر التعازي وصادق المواساة ،سائلة المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يعفوا عنه ويكرم نزله وأن يوسع مدخله ويبدله داراً خيراً من داره وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.
عظم الله اجركم وأحسن الله عزائكم
إنا لله و إنا إليه راجعون
أختكم
الدكتورة دهمه الحجايا

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