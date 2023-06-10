دينا النائب في لقاء مع دينا السفيرة

وطنا اليوم – زارت النائب دينا البشير السفارة الاردنية في واشنطن والتقت بالسفيرة دينا قعوار ، حيث نشرت قعوار تغريدة عبر حسابها قالت فيها .

سررت اليوم بلقاء سعادة النائب في البرلمان الاردني الاستاذة دينا البشير خلال زيارة العمل التي تقوم بها للولايات المتحدة الامريكية وتوقفها في زيارة لسفارة المملكة في واشنطن العاصمة.

تناولنا محاور زيارة العمل التي تقوم بها سعادة النائب وتمثيلها للبرلمانيات الاردنيات في الاجتماع الخامس لشبكة التواصل الخاصة بالمرأة والسلام والأمن الذي تنظمه وزارة الخارجية الامريكية.