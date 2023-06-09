211 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أكدت مديرية الدفاع المدني أنها تعاملت خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1315) حالة إسعافية مختلفة، منوهة الى أنه تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

وقالت الدفاع المدني في منشور لها عبر فيسبوك الجمعة، إن معدل زمن استجابة كوادرها للحالات الإسعافية نحو (9:16) دقيقة.

وأشارت الى أنها تعاملت مع (113) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:29) دقيقة، و(211) حادث إطفاء وبمعدل زمن استجابة (8:05) دقيقة