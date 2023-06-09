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اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 6 من صباح يوم 10 حزيران 2023م بتوقيت الخرطوم.
وسيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.
واتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وقالت السعودية وأميركا إنهما تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين؛ مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.
وأكد البلدان أنه في حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.


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