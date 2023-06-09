وفد من منظمة السياحة العالمية ووزراء سياحة عرب يزورون أم قيس

وطنا اليوم:رافق وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة الميمان، ووفود من وزارات سياحة الدول العربية الأعضاء باللجنة الإقليمية، في جولة إلى منطقة أم قيس ومواقعها الأثرية بمحافظة إربد.

وقال الوزير القيسي، إن الزيارة تأتي بعد اختيار منظمة السياحة العالمية لقرية أم قيس، كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم.

وأكد القيسي، أن اختيار قرية أم قيس من المنظمة، جاء لقيمتها السياحية والتاريخية، مبيناً أن هذا الاختيار سينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي اقتصاديًا، وزيادة عدد السياح.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار عبر ذراعها التسويقية، هيئة تنشيط السياحة، ودائرة الآثار العامة عملت على ترويج الأردن إقليميًا وعالمياً، حيث ستقوم الوزارة ضمن خططها بالفترة المقبلة باختيار بعض المناطق ذات القيمة الأثرية والتاريخية في الأردن والتركيز عليها وترويجها كوجهة سياحية، مشيراً إلى أن أم قيس ستكون إحدى هذه المناطق.

واطلع الوفد على أبرز المعالم السياحية والتاريخية والأثرية التي تتميز بها منطقة أم قيس وعلى المنتجات والحرف اليدوية التي يصنعها أبناء وبنات المنطقة.

واستمع الوفد، إلى إيجاز قدمه مدير دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي، الذي قدم خلاله شرحاً عن أهمية المنطقة ومكانتها التاريخية والسياحية والثقافية.

وجال الوفد في أهم المعالم الأثرية للمنطقة كشارع الأعمدة التراثية وبواباتها، وكنائسها وأضرحتها، والمدرج الغربي وكنيسة المقابر المزينة، ومجمع الحمامات الرومانية، والدكاكين، والمسرح الشمالي والغربي، وساحة الكنائس، والشرفة، والشارع الرئيس، والمتحف، ومركز الزوار.