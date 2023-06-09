رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني والأسرة الأردنيَّة، أسمى التَّهاني؛ بمناسبة ⁧عيد الجلوس الملكي‬⁩ الرَّابع والعشرين، وذكرى الثَّورة العربيَّة الكُبرى ويوم الجيش، سائلين الله أن يعيدها على وطننا بالخير والمَنَعة”