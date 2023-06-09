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%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم

منذ ساعة واحدة
%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم

وطنا اليوم:وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع أيام الخميس والجمعة والسبت 8-9-10 من شهر حزيران الحالي إلى 70%، مقابل 88% في البحر الميت، و55% في العاصمة عمّان، و54% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.
وقال هلالات ، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 75%، والبحر الميت 57%، والعاصمة عمّان 60%، فيما كانت في البترا 53%.
وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 57%، وفي البترا 22%، وفي العقبة 40%


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