%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم

وطنا اليوم:وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع أيام الخميس والجمعة والسبت 8-9-10 من شهر حزيران الحالي إلى 70%، مقابل 88% في البحر الميت، و55% في العاصمة عمّان، و54% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.

وقال هلالات ، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 75%، والبحر الميت 57%، والعاصمة عمّان 60%، فيما كانت في البترا 53%.

وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 57%، وفي البترا 22%، وفي العقبة 40%