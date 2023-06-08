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إحباط محاولة تهريب 10 فرنسيين من الى الاردن لهذه الجهة

منذ 3 ثواني
إحباط محاولة تهريب 10 فرنسيين من الى الاردن لهذه الجهة

 

وطنا اليوم – تمكنت الأجهزة الأمنية قبل أيام من إحباط محاولة تهريب 10 فرنسيين من كلا الجنسين عبر الحدود الأردنية إلى تل أبيب في منطقة الشونة الشمالية.

وكان أُلقي القبض على المهرب (المشتكى عليه) من كان قد اتفق مع الفرنسيين على تهريبهم مقابل مبلغ مالي، عبر الشريط الحدودي بين الأردن إلى تل ابيب في منطقة الشونة الشمالية.

وأكد المصدر أن المهرب “المشتكى عليه” اتفق معهم على مبلغ 15 ألف دولار مقابل تهريبهم عبر الشريط الحدودي، إلا أن المشتكى عليه ألقي القبض عليه، وأحيل للقضاء.

وبين المصدر ان المهرب تواصل مع الفرنسيين من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستلم حوالة مالية بقيمة 1000 دولار كدفعة أولى من قيمة المبلغ المتفق عليه

وأشار إلى أن المهرب “المشتكى عليه” كان قد رتب ونسق مع أشخاص آخرين داخل حدود تل أبيب، لاستلامهم فور اجتيازهم الشريط الحدودي بعد اخفائهم في منطقة المزار.

وبحسب المصدر، فإن التحقيقات ما زالت جارية من قبل المدعي العام، أما فيما يتعلق بالفرنسيين اكتفى المصدر بأن القانون يتعامل معهم كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر،دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع


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