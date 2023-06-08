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أمانة عمان تـعلن حالة الـطوارئ المتوسطة

منذ ساعة واحدة
أمانة عمان تـعلن حالة الـطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من ليلة اليوم الخميس، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وأشار التقرير إلى تعمق حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غدٍ الجمعة بهطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة تكون غزيرة لفترة قصيرة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً في بعض المناطق.
وأكد الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً، للتعامل مع أية بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وأكد ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحال التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
ودعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية، المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر، بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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