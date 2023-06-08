بيان خليجي أميركي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

وطنا اليوم:أكد بيان صادر عن اجتماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، الخميس، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وشدد البيان الصادر عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، على “ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس”، مؤكدين على “الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد”.

وأكد البيان عقب الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية عُمان والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الالتزام بـ “التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية”.

كما أعرب الوزراء عن “تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة”، كما أكد الوزراء أيضا “أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني”. وأعاد الوزراء تأكيدهم على دعم السلطة الفلسطينية.