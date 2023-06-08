بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

منذ 3 ثواني
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار أردني.
ووفقا للإصدار رقم (10) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة “200 مليون دينار” سيكون في 11 حزيران من العام 2030.
وأظهر الإصدار تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، وتاريخ التسوية 11 حزيران 2023.
وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:56

استطلاع صادم : %97 من السوريين بالأردن لا يرغبون العودة لبلادهم

10:38

57.6 مليون دولار من البنك الدولي للأردن للاستجابة لكورونا

10:35

الدوريات للمتنزهين: أبعدوا مركباتكم عن حرم الشارع

10:27

دمار سد كاخوفكا.. عواقب جسيمة وواسعة على الدول النامية

10:10

وفيات الخميس 8-6-2023

10:05

تجارة الأردن: الملك توج مسيرتنا الاقتصادية برؤية التحديث

10:00

الهندية الأردنية للكيماويات تحصل على جائزة المجلس البريطاني للسلامة الدولية لعام 2023

09:56

شركة اتصالات تتعرض للاختراق عبر بطاقات شراء مزورة

09:45

ضبط شخص مشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات في الرويشد

09:42

بلدية الرصيفة تهدد بوقف جميع أعمال مشروع الباص السريع

09:25

الأردن على موعد من أجواء حارة وماطرة

09:18

الأردن يدين الاعتداء على السفارة السعودية بالخرطوم

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023