البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار أردني.

ووفقا للإصدار رقم (10) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة “200 مليون دينار” سيكون في 11 حزيران من العام 2030.

وأظهر الإصدار تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، وتاريخ التسوية 11 حزيران 2023.

وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل