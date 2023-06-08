الدوريات للمتنزهين: أبعدوا مركباتكم عن حرم الشارع

وطنا اليوم:دعت الادارات المرورية المواطنين والسائقين الذين يرغبون بالتنزه في عطلة نهاية الأسبوع الى الالتزام بقواعد السير والسلامة العامة ، وتجنب المخالفات الخطرة.

وحذر مندوب السير عبر إذاعة الامن العام من عدة مخالفات ابرزها المسير في مواكب وإخراج الاجسام من نوافذ المركبات ، كما دعا المتنزهين لضرورة عد الاصطفاف على حرم الطريق خلال التنزه ، الامر الذي يتسبب بأزمات سير خانقة في هذه المناطق.

كما دعا الى عدم استخدام الهاتف النقال خلال القيادة ، لتسبب هذا الامر بنسبة كبيرة من الحوادث