الهندية الأردنية للكيماويات تحصل على جائزة المجلس البريطاني للسلامة الدولية لعام 2023

وطنا اليوم:حصلت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC)، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على الجائزة الدولية للسلامة والصحة المهنية للعام 2023.

وجاء حصول الشركة على الجائزة، التي يمنحها المجلس البريطاني للسلامة الدولية، تقديرا لالتزامها بأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئية، والتي تتطلب معاييرها تسجيل أقل معدل لإصابات العمل، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجالات الصحة والسلامة الصناعية، والتميز في التخطيط الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات ، ان الحصول على هذه الجائزة الدولية يعكس حرص الشركة والشركات التابعة والحليفة على الإلتزام بالمعايير العالمية في جميع المجالات، بما فيها المتعلقة بالسلامة المهنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة والحفاظ على سلامة العاملين.

وقال الدكتور الذنيبات ، إن الجائزة تشكل حافزا للشركة لمواصلة جهودها للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات ومضاعفتها في مختلف مجالات العمل؛ وبما ينعكس على أداء الشركة وسمعتها وتنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية.

وأعرب عن تقديره لجهود جميع العاملين في الشركة والشركات التابعة والحليفة، لتحقيق كل ما من شأنه تطور هذه الشركات وتقدمها، وصولا الى مزيد من الانجازات والجوائز المرموقة.

وكان مدير عام الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المهندس علي العبابنة، قد تسلم الجائزة في حفل اقامه المجلس في العاصمة البريطانية لندن.