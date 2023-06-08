شركة اتصالات تتعرض للاختراق عبر بطاقات شراء مزورة

وطنا اليوم:تعرضت إحدى شركات الاتصالات لعمليات احتيال عن طريق محفظة مالية وهمية أنشأتها «عائلة» تمكنت من اختراق موقع شراء لمبيعات الشركة والمباشرة بعمليات سحب لبطاقات شحن، بحيث قدرت عمليات السحب عبر البطاقات لأكثر من 61 ألف دينار.

وأصدرت محكمة الجنايات الصغرى في القضية التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد نوير حكمها على المحتالين بالسجن لعام وتغريمهم 39 ألف دينار.

وفي حيثيات القضية لاحظت الشركة ان عمليات الشراء لديها ارتفعت بطريقة غير معهودة وعند التأكد من عملية البيع والشراء تبين ان حساب البيع بالبطاقة مخترق، حيث جرت الملاحقة عبر الجرائم الإلكترونية وتتبع هذه المحافظ ليتم اكتشاف من اخذ هذه الهواتف والبطاقات والتي سطت عليها العائلة عبر بطاقات الدخول.

وهناك العديد من القضايا التي تتعرض فيها المحافظ المالية للاختراق عبر رقم الترميز ورقم التحقق وإصدار محافظ مالية لأشخاص متوفين وعاملين وممن ليس لديهم اي محافظ.