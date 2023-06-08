ضبط شخص مشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات في الرويشد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تابع جمع المعلومات ورصد تحركات أحد مهربي وتجار المخدرات لتحديد نشاطاته الجرمية وأماكن وجوده.

وأضاف أن تاجر المخدرات مشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات وهو مصنف بالخطير ومطلوب على عدة قضايا أمنية، وقام بالتحريض سابقاً على إطلاق النار على مكافحة المخدرات والقوة الأمنية في منطقة الرويشد.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم فجر اليوم مداهمة منزله من قبل قوه أمنيه خاصه في منشية الغياث حيث لاذ بالفرار لمنازل مجاورة وتم متابعته وإلقاء القبض علية وضبط بحوزتة مجموعة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات