حرائق كندا تهدد البنية التحتية.. وبايدن يعرض المساعدة

وطنا اليوم:أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قدم عرضًا لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء، بتقديم المساعدة في مكافحة الحرائق الغابات “المدمرة والتاريخية” التي تجتاح كندا.

ووفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، أمر بايدن فريقه بتوفير جميع القدرات الفدرالية المتاحة لمكافحة الحرائق، بهدف العمل بسرعة لإخماد الحرائق التي تؤثر في المجتمعات الكندية والأمريكية.

كما دعا البيت الأبيض الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، والذي يصل حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، “نحث الجميع في المناطق المتضررة على أن يكونوا متيقظين للظروف المحلية وأن يتأكدوا من سلامة جيرانهم وأصدقائهم وعائلاتهم”.

وعلى الرغم من تعرض العاصمة الأمريكية لسحابة كثيفة من الضباب، أشارت جان-بيار إلى أن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عامًا لم يرتدي كمامة، وتم إطلاع الرئيس الأمريكي على الأزمة الصحية المتعلقة بجودة الهواء في عدد من المدن الأميركية والتي تأثرت بشكل كبير بسببها.

تغطي سحابة دخانية برتقالية اللون مدينة نيويورك، حجبت مشاهد الأبنية الشاهقة وأجبرت السكان على ارتداء الكمامات.

وأعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية، وفقًا لبيان تلقته وكالة فرانس برس، أن أكثر من 100 مليون أميركي يتلقون تحذيرات بشأن تردي جودة الهواء نتيجة الحرائق في كندا.

تشمل التحذيرات الأراضي في شمال شرق الولايات المتحدة، بدءًا من شيكاغو شمالًا وصولًا إلى أتلانتا جنوبًا.

سبق للولايات المتحدة أن قدمت مساعدة لكندا بإرسال فرق الإطفاء والمعدات للمساعدة في إخماد الحرائق.

تحولت مقاطعة كيبيك الكندية إلى مركز لحرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة في كندا