بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تأشيرة مخصصة للباحثين عن عمل في الإمارات

منذ 3 ثواني
تأشيرة مخصصة للباحثين عن عمل في الإمارات

وطنا اليوم:منحت دولة الإمارات تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل للأجانب الراغبين في السفر لهذا الغرض ،لفسرة وحدة. يمكن للحاملين لهذه التأشيرة الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا، وتُصدر هذه التأشيرة بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة. إليك المعايير والمتطلبات وخطوات التقديم على هذه الخدمة.
وللحصول على تأشيرة استكشاف فرص العمل، يُشترط توفر أحد الشروط التالية:

1.العمالة الماهرة: يجب أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث وفقًا لتصنيف المهن المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

2.خريجي أفضل 500 جامعة في العالم: يجب أن يكون المتقدم من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا للتصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم. ويتطلب أن لا تتجاوز مدة التخرج سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوفر الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية والضمان المالي المطلوب. وفيما يلي قائمة المستندات المطلوبة للتقديم:

1. صورة شخصية ملونة.

2. نسخة من جواز السفر للمستفيد من الخدمة.

3. إثبات أهلية الإقامة الدائمة.

وبعد استيفاء المتطلبات وتجهيز المستندات المطلوبة، يمكن البدء في إجراءات التقديم على تأشيرة استكشاف فرص العمل. يُنصح بالتواصل مع الجهة الحكومية المعنية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:57

مدير الأمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

14:54

ذبحتونا تحذر: تسارع خطير في خصخصة الجامعات الرسمية

14:48

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب المصري

14:46

صدور كتاب دور الإخوان المسلمين في عملية الإصلاح السياسي في الأردن

14:28

العقيد رعد بطبح مبارك الترفيع

14:09

حفل صنع بأيادٍ أردنية

14:06

السقاف: القانون منح معاملة للمستثمر الاجنبي مماثلة للأردني

14:03

واتساب سيتيح ميزة إرسال الصور بجودة عالية

13:59

الأمن السيبراني يكشف حقيقة اختراق هواتف الأردنيين

13:54

إيرادات الأراضي والمساحة تنمو 13%

13:51

شركة مصفاة البترول الأردنية تطلق خدمات بوابة العملاء الالكترونية والدفع الالكتروني

13:49

النقيب مؤيد محمد الحباشنة مبارك الترفيع

وفيات

وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023