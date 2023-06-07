تأشيرة مخصصة للباحثين عن عمل في الإمارات

وطنا اليوم:منحت دولة الإمارات تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل للأجانب الراغبين في السفر لهذا الغرض ،لفسرة وحدة. يمكن للحاملين لهذه التأشيرة الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا، وتُصدر هذه التأشيرة بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة. إليك المعايير والمتطلبات وخطوات التقديم على هذه الخدمة.

وللحصول على تأشيرة استكشاف فرص العمل، يُشترط توفر أحد الشروط التالية:

1.العمالة الماهرة: يجب أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث وفقًا لتصنيف المهن المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

2.خريجي أفضل 500 جامعة في العالم: يجب أن يكون المتقدم من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا للتصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم. ويتطلب أن لا تتجاوز مدة التخرج سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوفر الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية والضمان المالي المطلوب. وفيما يلي قائمة المستندات المطلوبة للتقديم:

1. صورة شخصية ملونة.

2. نسخة من جواز السفر للمستفيد من الخدمة.

3. إثبات أهلية الإقامة الدائمة.

وبعد استيفاء المتطلبات وتجهيز المستندات المطلوبة، يمكن البدء في إجراءات التقديم على تأشيرة استكشاف فرص العمل. يُنصح بالتواصل مع الجهة الحكومية المعنية