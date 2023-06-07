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إيرادات الأراضي والمساحة تنمو 13%

منذ ساعة واحدة
إيرادات الأراضي والمساحة تنمو 13%

وطنا اليوم:بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ بداية العام الحالي 2023 ولغاية نهاية شهر آيار الماضي 105 مليون دينار مقارنة مع 93 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 وبذلك تكون نسبة النمو في الايرادات 13% .
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، د. طلال الزبن، الأربعاء، خلال بيان صحفي، إن إيرادات الدائرة خلال شهر آيار الماضي بلغت 23 مليون دينار، مقارنة مع 16 مليون تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022 وبذلك تكون نسية الارتفاع في الإيرادات حوالي 37%


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