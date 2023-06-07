شركة مصفاة البترول الأردنية تطلق خدمات بوابة العملاء الالكترونية والدفع الالكتروني

وطنا اليوم:أطلقت شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة بوابة خدمة العملاء الإلكترونية ضمن تطبيقاتها (بوابة مجموعة مصفاة الأردن) والمتوفرة على متاجر التطبيقات العالمية (Play store)و (App Store) و (HUAWEI AppGallery)، وذلك ضمن جهودها الرامية الى رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، والتي تمكن عملاء المحروقات (الأسفلت وزيت الوقود) والغاز المسال والزيوت المعدنية من الاستفادة الكترونياً من الخدمات التالية:

1. طلبات التزود بالمواد.

2. الدفع باستخدام خدمات إي فواتيركم مع تحمل مصفاة البترول لعمولات الدفع الالكتروني.

3. الاطلاع على الأرصدة والفواتير وكشوفات الحساب الخاصة بالعميل.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات لإرضاء عملائها من خلال رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لتسهيل إجراءات التزود بمنتجاتها، حيث ان هذه الخدمة تمتاز بأعلى درجات السلامة والأمان ومن شأنها توفير الوقت والجهد واختصار إجراءات التزود بالمنتجات وتسهيل إجراءات الدفع والحد من مخاطر التعامل بالنقد.

كما بينت الشركة بأنه لغايات التواصل معها وتفعيل الخدمات الالكترونية والرد على أية ملاحظات أو استفسارات فقد تم تخصيص ارقام الهواتف التالية:

– عملاء المحروقات والغاز المسال هاتف: 0790131365 و 0790131366

– عملاء الزيوت المعدنية هاتف: 0797500235 و 0790079318