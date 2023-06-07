نقل ستيني من إربد للخدمات الطبية الملكية بعد نهشه من كلب ضال

وطنا اليوم:نقل مواطن في اربد بعد تعرضه لعقر كلب ضال في شارع فلسطين باربد الى الخدمات الطبية الملكية لاستكمال علاجه بعد نهش عيونه وانفه ووجهه من الكلب الضال وفق ما ابلغ قريبه نزيه الشواهين الذي أكد ان وضعه الصحي يتطلب رعاية ومتابعة خاصة بعد عقر من الكلب الضال.

ووفق الشواهين ان قريبه الستيني تعرض لمهاجمته من الكلب الضال اثناء تواجده امام منزله مطالبا بضرورة ايجاد حل عاجل وفوري لمشكلة الكلاب الضالة من اجل حماية ارواح وحياة المواطنين خصوصا بعد تعرض عدة مواطنين للنهش من كلاب ضالة في عدة اماكن مؤكدا ان الحفاظ على حياة المواطنين ضرورة في ظل تزايد انتشار الكلاب الضالة .

وتعرض 7 مواطنين امس الثلاثاء في حي طوال بشارع فلسطين في مدينة اربد للعقر من كلب ضال وتم نقلهم لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي لتلقي العلاج.

وهاجم الكلب الضال المواطنين مسببا اصابات بليغة وحرجة ومن بين المصابين طفل واخر ستيني حيث لاذ الكلب الضال بالفرار رغم محاولة بلدية اربد الكبرى البحث عنه لالقاء القبض عليه .

وتسبب الكلب الضال بحالة ذعر وخوف ورعب بين السكان المحليين بعد مهاجمته للمواطنين امام منازلهم.

وقال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني انه تم تقديم الاسعافات والعلاجات اللازمة لسبعة حالات تم عقرها من كلب ضال وجرى اعطاءهم المطعوم الخاص بذلك بحيث سيستكملوا علاجهم وفق البروتوكول الطبي المتبع