الزراعة تطمئن الأردنيين بشأن أسعار الاضاحي وتوفرها

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة على توفر الاضاحي للموسم الحالي حيث بلغت أعداد الاغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777366 رأس خراف حية وبلغت أعداد الخراف البلدية المتوفرة حاليا في الاسواق 950000 وبلغت اعداد العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق لغاية 6/6/2023 ( 37444 ) رأس عجل حي .

واشارت الوزارة إلى ان احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر ب (200) ألف رأس و من الاغنام المستوردة تقدر ب (250- 300) ألف رأس و العجول ( المحلي المستورد ) تقريبا (15-17) ألف رأس.

واكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة على وجود وفره في الأضاحي بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي وتقارب الأسعار بين المستورد والمحلي وهذه والوفره والتنوع ستشكل توازن واستقرار في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع في الصادرات