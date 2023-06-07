أمنية تفتتح عاشر مدرسة في وادي موسى

وطنا اليوم:تحت رعاية مدير التربية والتعليم في لواء البتراء، افتتحت شركة أمنية، مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة ، كعاشر مدرسة شملتها مبادرة فرصة، التي أطلقتها أمنية قبل نهاية العام 2021.

وجاء افتتاح المدرسة الواقعة في منطقة وادي موسى بلواء البتراء، بعد استكمال أعمال التأهيل والترميم فيها، ضمن مبادرة فرصة التي تستهدفتأهيل وترميم ساحات وملاعب مدرسية حكومية وفق معايير محددة وعلى مدى 5 سنوات، لتهيئة أسلوب حياة صحي للطلبة وتعزيز أدائهم، وبكلفة إجمالية تتجاوز المليون دينار.

وثمّن مدير التربية والتعليم في لواء البتراء،عماد السفاسفه، مبادرة شركةأمنية في تأهيل منطقة اللعب في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، والتي تنسجم مع جهود وزارة التربية والتعليم في خلق بيئة تعليمية آمنة وصحية لطلبة المدارس.وقال إن مبادرة فرصة تجسّد معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق أهداف سامية تنعكس على المجتمع وأبنائه.

من جهتها، قالت مشرفة المسؤولية الاجتماعية في شركة أمنية رولا نصراوين، إن افتتاح المدرسة رقم 10 ضمن مبادرة فرصة يعكس إيمان أمنية وجهودها في دعم قطاع التعليم في المملكة، محققة بذلك عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في مناح الصحة والرفاه والتعليم الجيد والتي تقوم عليهابرامج المسؤولية الاجتماعية لشركة أمنية.

وبينت نصراوين أن تهيئة البيئة المدرسية الملائمة والمحفّزة للأنشطة الرياضية، ستنعكس إيجاباً على الصحة البدنية والعقلية للطلبة، لذا جاءت مبادرة أمنية – فرصة، لتعزيز هذه البيئة وتحسينها واستكمال حلقة الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم .

ومع افتتاح مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، يرتفع عدد المدارس الحكومية التي استفادت حتى الآن من مبادرة فرصة إلى 10 مدارس منتشرة على امتداد الوطن في عمّان والزرقاء وإربد والسلط ومأدبا والكرك ووادي موسى، يزيد عدد طلبتها عن الـ 6700 آلاف طالبة وطالبة، فيما يتوقع أن يتم شمول مدارس أخرى خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي كمرحلة عمل جديدة.

وتضمن حفل الافتتاح كلماتوفقرات فنية ورياضية وقصائد شعرية، تناولت الأفراح الوطنية، التي تزامن فيها عيد الاستقلال مع حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.