إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى بريطانيا

وطنا اليوم:كشفت الحكومة البريطانية عن تغييرات ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن، دخول أراضيها بدون تأشيرة، حيث سيكون مطلوبا منهم فقط دفع رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير/شباط 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية.

وبعد دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وقال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة بالمملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلينا.

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد: “يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة”.

وأضاف أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة؛ ما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

وأشار البيان إلى أن الزائرين الخليجيين يعتبرون قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة؛ إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم في المملكة المتحدة العام الماضي.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن اختيار دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتكون أولى البلدان في العالم التي سيستفيد مواطنوها من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري، فيما ستكون قطر الدولة الأولى التي تستفيد فعليا من النظام الجديد.

وبموجب هذا النظام، سيستفيد الزائرون لبريطانيا من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة عن طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر، كما ستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول ويحصلون على رد سريع بشأن طلبهم.

وستكون تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامي