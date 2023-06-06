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الأمن يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بحادث المفرق

منذ ساعتين
الأمن يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بحادث المفرق

وطنا اليوم:كشفت الإدارات المرورية في تصريحات اذاعية عبر اثير اذاعة الأمن العام عن سبب زيادة عدد الوفيات في حادث المفرق المروع .
وقالت الادارة ان تحميل الركاب بالأماكن غير المخصصة لذلك (الصندوق الخلفي لمركبات الشحن) تسبب بزيادة عدد وفيات حادث المفرق اليوم
وكشف مصدر امني ، مساء الثلاثاء، إن عدد وفيات حادث المفرق وصل إلى 9 واغلبهم من الجنسية ( السورية ) عمال مزارع كانوا على متن المركبتين .
وقال المصدر ، انه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات البادية الشمالية والمفرق الحكومي والملك طلال العسكري.


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