الأمن يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بحادث المفرق

وطنا اليوم:كشفت الإدارات المرورية في تصريحات اذاعية عبر اثير اذاعة الأمن العام عن سبب زيادة عدد الوفيات في حادث المفرق المروع .

وقالت الادارة ان تحميل الركاب بالأماكن غير المخصصة لذلك (الصندوق الخلفي لمركبات الشحن) تسبب بزيادة عدد وفيات حادث المفرق اليوم

وكشف مصدر امني ، مساء الثلاثاء، إن عدد وفيات حادث المفرق وصل إلى 9 واغلبهم من الجنسية ( السورية ) عمال مزارع كانوا على متن المركبتين .

وقال المصدر ، انه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات البادية الشمالية والمفرق الحكومي والملك طلال العسكري.