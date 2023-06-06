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مقتل مهرب والقبض على آخر خلال مداهمة في المفرق

منذ ساعتين
مقتل مهرب والقبض على آخر خلال مداهمة في المفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت تاجرَي مخدرات أحدهما مصنف بالخطير ومطلوب على قضايا مخدرات في محافظة جرش، بعد متابعتهما وتحديد مكانهما في محافظة المفرق من قبل فرق التحقيق المختصة في الإدارة.
وبيّن في بيان أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المشتبه بهما، فقامت على الفور بتطبيق قواعد الاشتباك ، مما أدى إلى وفاة أحدهما وهو المصنف بالخطير، وإلقاء القبض على الآخر، وضُبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة والحشيش وسلاح ناري ، وبوشرت التحقيقات


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