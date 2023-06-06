حادث المفرق المروع.. 8 وفيات و 13 إصابة

وطنا اليوم:توفي 8 أشخاص على الأقل، وأصيب عدة أشخاص الثلاثاء، إثر حادث سير بين مركبتين (بيك أب) في البادية الشمالية في محافظة المفرق، وفقا لمديرية الأمن العام.

وقالت المديرية، في بيان، إن الحادث نتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وذكر البيان أن فرق الإسعاف المتخصصة قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلت المصابين، وفتحت تحقيقا بالحادث.