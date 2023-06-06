“ارفع رأسك”… انت في حرم جامعة عمان الأهلية

كتب : حسن صفيرة

في منافسة شرسة ونتيجة مشرفة، احتفظت جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية، وفق تصنيف التايمز بتأثير الجامعات THE University Impact Rankings 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي حين حققت المرتبة الاولى العام المنصرم، مع احتفاظها بالمرتبة 101-200 على مستوى العالم الى جانب تحقيق المرتبة الاولى عربيا ضمن سبع جامعات عربية كانت ضمن الفئة “101-200” ، وما يعنيه ذلك من خوض الجامعة لمنافسة شرسة بالنظر الى ارتفاع عدد الجامعات المصنفة عالمية لنحو 1600 جامعة هذا العام.

تحقيق عمان الأهلية لهذه المرتبة، خطف انظار المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم بعد ان نشرت منظمة التايمز العالمية يوم الخميس 1-6-2023 نتائج تصنيف التايمز لتأثير الجامعات THE University Impact Rankings 2023 على هامش قمة التايمز للتأثير والابتكار والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

محليا، اعتبر خبراء الاكاديميا تحقيق عمان الأهلية لهذه المرتبة والحفاظ عليها لعاميين متواليين، تعتبر نقطة تحول في التعليم الجامعي عربيا ودوليا، بيد ان التصنيف المشار اليه يعابر من أدق بل وأخطر برامج التصنيف لجهة تعقيد وصعوبة المعايير التي يتم الاشتغال عليها ، ما يشير لحجم التطور الذي حققته الجامعة من جودة تعليم واستراتيجيات وخطط تطويرية وانجازات علمية ورياضية واكاديمية.

في حين اعتبر اولئك الاكاديميين بأن تحقيق عمان الاهلية للمرتبة الاولى يعد انجازا للأردن ، وانعكاسه على اقبال الطلبة العرب والاجانب للدراسة في الاردن، وما يتأتى اثر ذلك من مساهمة عميقة في الاقتصاد الوطني نظرا للمردود المالي بالعملات الصعبة التي تعد احد اهم روافد الاقتصاد.

وكانت عمان الأهلية قد سجلت مرتبة الخمس نجوم وفق تصنيف كيو اس العالمي ، كما سجلت براءة الاختراع لدواء والمسجلة محليا وعالميا للبروفيسور محمد الطناني عميد كليتي الصيدلة والعلوم الطبية، كذلك فوز لاعبي منتخباتها بمختلف الانشطة الرياضية بالمراكز الاولى عالميا وكان اخرهم بالامس الطالب محمود الطرايرة الذي فاز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو .

هذه المؤسسة الوطنية يقف خلف انجازها وتقدمها رجالات آمنوا بالوطن وبقيادته وبالفكرة واعتصموا بحل الله جميعا فكان الانجاز الذي وصل حدّ الاعجاز مع ربان السفينة د. ماهر الحوراني والطاقم العامل من مجلس امناء الجامعة ورئيسها الى اصغر فرد فيها ويحق لنا كأردنيين ان نفخر بجامعتنا ونقول دائما “ارفع رأسك” انت في حرم جامعة عمان الأهلية .