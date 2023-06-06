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الفوسفات: 250 الف دينار لدعم إنشاء مركز للسكري والغدد الصم والوراثة في محافظة الكرك/ جامعة مؤتة

منذ 4 ثواني
الفوسفات: 250 الف دينار لدعم إنشاء مركز للسكري والغدد الصم والوراثة في محافظة الكرك/ جامعة مؤتة

وطنا اليوم:قدمت شركة مناجم الفوسفات الاردنية تبرعا بقيمة 250 الف دينار؛ للبدء بانشاء المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة في محافظة الكرك/جامعة مؤتة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن التبرع يهدف الى مساعدة المركز الوطني الأم في جهوده الرامية للتوسع في خدمة الوقاية والعلاج، وإنشاء مراكز متخصصة في اقاليم المملكة، والتسهيل على المواطنين في إقليم الجنوب للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة في هذا المجال.

وأكد الدكتور الذنيبات حرص شركة مناجم الفوسفات الاردنية، في إطار المسؤولية الاجتماعية، على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.


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