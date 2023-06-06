البوتاس العربية تساهم في تمويل فرع المركز الوطني للسكري في إقليم الجنوب بمبلغ 250 ألف دينار

وطنا اليوم:أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها بمبلغ 250 ألف دينار لتمويل إنشاء فرع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة والذي وضع حجر الأساس فيه سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في حرم جامعة مؤتة في منطقة الجنوب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، إنّ مساهمة “البوتاس العربية” في تمويل هذا الصرح الطبي يأتي في إطار حرصها على تمويل المشاريع المستدامة والتي يكون لها أثار إيجابية كبيرة على المواطنين وعلى المجتمعات التي تعمل فيها الشركة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي سيقوم به فرع المركز الوطني للسكري في تقديم خدمات الوقاية والعلاج، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض في إقليم الجنوب، إلى جانب التخفيف عنهم عناء التنقل لمسافات طويلة.

وأضاف المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية ستواصل تقديم الدعم والتمويل لفرع المركز الوطني للسكري سنوياً وكلما تقدم سير العمل بهذا المشروع الحيوي والهام والذي سيخدم مواطني محافظات إقليم الجنوب التي تضم الكرك، معان، الطفيلة، والعقبة.

ولفت المهندس أبو هديب ، إلى أن هذا التبرع يأتي ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة البوتاس العربية التي تركز على دعم الاستدامة والمشاريع التنموية التي تساعد على تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات المحلية، كما تعكس التزام الشركة وحرصها على المساهمة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة في المناطق التي تعمل فيها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البوتاس العربية وضعت منذ العام 2020 منهجية عمل جديدة لتنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية تقوم من خلالها على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة، من خلال المساهمة في دعم المشروعات المستدامة في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها الشركة، مع التركيز على بؤر الفقر والمجتمعات الأقل حظاً، وبما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات، ويرتقي كذلك بمستوى المعيشة، ويحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق.