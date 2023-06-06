البنك الأردني الكويتي يصدر أول أسناد دائمة مصنفة ضمن الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال التنظيمي بقيمة 125.5 مليون دولار

وطنا اليوم:ضمن استراتيجيته الطموحة للتوسع والنمو، أعلن البنك الأردني الكويتي عن بدء عملية الإكتتاب في أول أسناد دائمة محلية مصنفة ضمن الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال التنظيمي (Additional Tier I Capital) بقيمة 125.5 مليون دولار أمريكي بعد حصوله على الموافقات من البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، ويُعد هذا أول إصدار لسندات دائمة قابلة للتداول في بورصة عمان.

وسيتم طرح هذه الأسناد عن طريق إصدارين متوازيين: الإصدار الأول خاص بقيمة 90.0 مليون دولار أمريكي وقد تم تسويقه بالكامل ولن يتم طرحه لغايات الاكتتاب العام، والإصدار الآخر هو إصدار عام بقيمة 25.2 مليون دينار أردني تم إعلان بدء فترة الاكتتاب العام به مطلع هذا الأسبوع، ليتم إدراجه في البورصة بسعر فائدة ثابت مقداره 8.50% لمدة الـ 24 شهراً الأولى، وسيتم تعويم سعر الفائدة لاحقاً على أساس سعر إعادة الخصم الصادر عن البنك المركزي الأردني مضافاً إليه هامش مقداره 1.25 %، يتم احتسابه كل ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على هذا الإصدار، أعرب المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي عن شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية على جهودهما الكبيرة لدعم هذا الإصدار الذي سيسهم في تعزيز نشاط القطاع المصرفي والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة، مؤكداً أن هذا الإصدار، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، سيدعم خطط البنك التوسعية في الإقليم خصوصاً بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مصرف بغداد وشركة بي إتش أم كابيتال الإماراتية.

ويتيح الإستثمار في هذه الأسناد للمستثمرين المساهمة في الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي للبنك وكسب عائد مجزي على الأموال المستثمرة، علماً أن الفائدة ستدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ 23/3 و 23/6 و23/9 و 23/12 من كل سنة علما بأن تلك السندات قابلة للاستدعاء بخيار المُصدر بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

وقد تم فتح باب الاكتتاب لدى كافة فروع البنك الأردني الكويتي في المملكة ولدى مكاتب الشركة التابعة للبنك الشركة المتحدة للاستثمارت المالية (مدير الإصدار)، خلال أوقات العمل الرسمي خلال فترة الاكتتاب التي تمتد إلى خمسة عشر (15) يوم عمل والتي بدأت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/6/2023 وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 22/6/2023.